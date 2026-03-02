Рязань
Ветеран Великой Отечественной войны из Рязанской области отметила юбилей
В понедельник, 2 марта, участница Великой Отечественной войны Зоя Ивановна Селянская отметила свой вековой юбилей.

Ветерана поздравила глава Спасского округа Нина Соломонова, она вручила Зое Ивановне цветы, подарки и поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.

Трудовая и военная жизнь Зои Ивановны началась в 15 лет, когда она стала санитаркой в госпитале Ленинградской области. Позже госпиталь был переведен на освобожденную территорию Литвы, а затем — на Дальний Восток для участия в операции по разгрому японской армии. Война закончилась для молодой санитарки только в 1949 году, когда госпиталь был расформирован.

Отмечается, что Зоя Ивановна награждена орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «, «За победу над Японией» и медалью Г. К. Жукова.