В Рязанской области возбудили уголовное дело из-за повреждения крыши жилого дома
В Михайловском районе возбуждено уголовное дело из-за повреждения крыши жилого дома. Следственный комитет России по Рязанской области начал расследование по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
28 февраля в поселке Октябрьский крыша многоквартирного дома пострадала из-за износа стропил и большого количества скопившегося снега.
Теперь следователи будут проверять действия управляющей компании, которая отвечает за обслуживание этого дома. Они уже осмотрели место происшествия, опросили жильцов и назначили экспертизу, чтобы выяснить все детали случившегося.