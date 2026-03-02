В Рязанской области возбудили уголовное дело из-за повреждения крыши жилого дома

В Михайловском районе возбуждено уголовное дело из-за повреждения крыши жилого дома. Следственный комитет России по Рязанской области начал расследование по факту халатности. 28 февраля в поселке Октябрьский крыша многоквартирного дома пострадала из-за износа стропил и большого количества скопившегося снега. Теперь следователи будут проверять действия управляющей компании, которая отвечает за обслуживание этого дома. Они уже осмотрели место происшествия, опросили жильцов и назначили экспертизу, чтобы выяснить все детали случившегося.