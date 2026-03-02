В Рязанской области ребенок сломал руку, упав на нечищеной дороге

В Скопине ребенок сломал руку, упав на нечищеной дороге, на которую местные жители жаловались месяц. Информацию об этом опубликовали в соцсетях.

Инцидент случился 28 февраля. Как рассказал рязанец, 14-летний подросток шел на дополнительные занятия и упал в проезде между домами № 29а и № 30 в микрорайоне АЗМР. По словам очевидцев, дорога была покрыта снежной наледью, которую не убирали, несмотря на многократные просьбы жителей. Мать пострадавшего с помощью свидетелей произошедшего доставила ребенка в приемный покой местной больницы.

Медики диагностировали перелом правой руки. «Папа мальчика — участник СВО, пока он защищает родину, чиновники не могут обеспечить безопасность дорожного движения его ребенку, да и не только его, на пути к социальным объектам», — возмутился местный житель.

Фото: соцсети.