В Рязани талый снег залил квартиры и подъезд

По словам местных жителей, протечки происходят во втором подъезде дома № 21 по улице Скоморошинской вот уже несколько дней — вода стекает по стенам и потолку с пятого этажа до первого. Также, по словам рязанцев, ЖЭУ «УК Центр» не предпринимает никаких действий: заявки от жильцов принимают, информацию передают начальству, но течь не устраняют.

RZN.info направил запрос в управляющую компанию.