В Рязани 29 бездомных животных обрели дом на выставке «Мартовское МУРчание»

1 марта в Доме молодежи состоялась выставка-пристройство «Мартовское мурчание», главной целью которой было найти любящие семьи для подопечных рязанских приютов. И это удалось: в этот день 29 животных — 2 собаки и 27 кошек — обрели своих хозяев. Все они были здоровы, привиты, социализированы и полностью готовы стать домашними любимцами.

1 марта в Доме молодежи в рамках партийного проекта «Защита животного мира» состоялась выставка-пристройство «Мартовское мурчание», главной целью которой было найти любящие семьи для подопечных рязанских приютов. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия».

И это удалось: в этот день 29 животных — 2 собаки и 27 кошек — обрели своих хозяев. Все они были здоровы, привиты, социализированы и полностью готовы стать домашними любимцами. В рамках акции «Домики желаний» многие пушистые участники получили подарки, что создало позитивную атмосферу на празднике.

Особое внимание привлекли подопечные кинологического центра социализации и адаптации при колледже имени Н. Н. Комарова. Будущие кинологи продемонстрировали навыки послушания своих питомцев, которые также ищут новые дома.

Для гостей мероприятия была организована насыщенная программа: работала благотворительная акция «Домик желаний», где хвостатые участники получили полезные подарки. Все желающие могли посетить ярмарку рукодельниц города Рязани, участвовать в мастер-классах и сделать аквагрим. Волонтеры охотно делились советами по уходу за животными и рассказывали о характерах пушистых кандидатов на усыновление.