В «Рязаньэнерго» провели фестиваль по ловле форели со льда

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» прошел фестиваль по ловле форели со льда. Мероприятие проходило при поддержке профсоюзной организации, участие в нем приняли 70 сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Зимняя рыбалка является для коллектива «Рязаньэнерго» традиционным видом спорта и активного корпоративного отдыха, однако предыдущие годы соревнования не проходили из-за малоснежного и теплого сезона. В этом году в селе Поярково Михайловского округа собрались участники со всей Рязанской области: работники районов электрических сетей (РЭС) и исполнительного аппарата.

Победителей определяли по весу улова. Самый крупный (3 кг 800 граммов) оказался у электромонтера из Ряжского РЭС Владимира Вихорькова. Он же забрал и приз за «Самую большую рыбу» (2 кг). Второе место досталось мастеру бригады из Михайловского РЭС Александру Буртасову — 2 кг 700 граммов. Третье место занял электромонтер из управления «Рязаньэнерго» Михаил Оськин — 2 кг 680 граммов. Также он стал тем, кто выудил первую форель всего через пять минут после начала состязаний и положил начало азартной борьбе. Победителем в категории «Самая маленькая рыба» стал мастер из Старожиловского РЭС Сергей Бульин — 580 граммов.

Почетные грамоты и кубки участникам вручил председатель Рязанской областной организации Всероссийского электропрофсоюза Александр Семёнов.