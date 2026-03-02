В России проезд по платным дорогам подорожал до 73%

В то время как текущие тарифы остаются ниже предельных значений, установленных законодательством, индексация стоимости проезда затронет различные маршруты. Например, поездка от Москвы до Краснодара по трассе М-4 «Дон» обойдется в 5040 рублей, а по М-11 «Нева» — в 3900 рублей. В компании отметили, что индексация не коснется ряда социально значимых участков, таких как обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а также некоторых участков трассы М-3 «Украина». С 2 марта также вводятся новые абонементы на проезд по участку М-12 «Восток», что позволит водителям экономить до 64% от стандартной стоимости поездки.

С 2 марта 2026 года в России повысились тарифы на платных трассах, сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Отмечается, что причиной повышения тарифов названы инфляция и рост затрат на содержание дорог.