В Подмосковье нашли тело школьника в снежном тоннеле — его завалил трактор

Школьник пропал 27 февраля. Он не вернулся домой с горки, на которой был с друзьями. Оказалось, что он решил построить тоннель из снега, а проезжающий мимо трактор его не заметил и засыпал ход. Мальчика нашли спустя сутки.

11-летнего Максима насмерть завалил снегом трактор, пока он был в нежном тоннеле. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

Фото: «Плохие новости 18+".