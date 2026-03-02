В Кузбассе застрелили предпринимателя и зарезали его супругу-учительницу

В Кемеровской области 39-летнему жителю Прокопьевска предъявили обвинение в убийстве супружеской пары — 60-летнего предпринимателя и его 56-летней супруги, учительницы английского языка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. По данным следствия, вечером 24 февраля мужчина находился в гараже на территории частного дома на улице Главной в Прокопьевске. Между ним и хозяином дома произошла ссора из-за денежного долга.

По данным следствия, вечером 24 февраля мужчина находился в гараже на территории частного дома на улице Главной в Прокопьевске. Между ним и хозяином дома произошла ссора из-за денежного долга. Во время конфликта обвиняемый нанес мужчине удары рукояткой пистолета и ножом в область головы и шеи. От полученных травм 60-летний предприниматель скончался на месте.

Следствие считает, что после этого мужчина решил скрыть преступление. Он прошел в дом, где находилась супруга погибшего, вооружился ножом и молотком и нанес женщине удары по голове и шее. От полученных травм 56-летняя женщина скончалась на месте. После этого обвиняемый похитил из дома имущество и скрылся.

По данным СК, преступление обнаружила дочь погибшего мужчины 26 февраля. Она пришла к дому отца, так как долго не могла с ним связаться, и нашла тело мачехи. Позже в гараже правоохранители обнаружили тело хозяина дома.

Личность подозреваемого установили в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Его задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. На допросе мужчина дал признательные показания и подтвердил их во время проверки показаний на месте.

Ему предъявили обвинение по пунктам «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.