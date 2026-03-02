В Кузбассе медики избили 76-летнюю пациентку, привязав к кровати

В Кузбассе в городе Мариинске 76-летняя женщина была госпитализирована с жалобами на сильную боль в груди, однако уже через сутки родственники обнаружили её с гематомой на лице и в тяжелом состоянии. Персонал больницы сначала заявил, что травмы связаны с деменцией пациентки, которая якобы стала причиной падения, пишет «АиФ Кузбасс».

По словам внучки пенсионерки Елизаветы, при поступлении в больницу госпитализация заняла четыре часа, диагноз сначала не был поставлен, а только на следующий день женщине «диагностировали» инфаркт, а позже бронхит. Позднее родственники увидели бабушку привязанной к кровати, с сильными синяками и гематомой на лице.

Пенсионерка рассказала, что с ней обращались жестоко — её кидали и швыряли. После вмешательства семьи было проведено КТ головного мозга, которая не выявила сотрясения, однако результаты обследования родственникам не выдали.

После инцидента близкие вызвали полицию и подали заявление в центральную районную больницу. Пенсионерка продолжает жаловаться на сильную головную боль, головокружение и ухудшение памяти.

Минздрав Кузбасса подтвердил, что проверяет обстоятельства происшествия в больнице им. В. М. Богониса. В ведомстве отметили, что «первоочередные усилия сосредоточены на обеспечении эффективного лечения пациентки и подготовке её к дальнейшей реабилитации».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) для выяснения причин травм и проверки версии о возможном применении насилия. Расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.