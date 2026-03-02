Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 14:05
Нал. EUR 91.13 / 91.86 02/03 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
9 минут назад
42
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
711
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 213
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
667
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Кузбассе медики избили 76-летнюю пациентку, привязав к кровати
В Кузбассе в городе Мариинске 76-летняя женщина была госпитализирована с жалобами на сильную боль в груди, однако уже через сутки родственники обнаружили её с гематомой на лице и в тяжелом состоянии. Персонал больницы сначала заявил, что травмы связаны с деменцией пациентки, которая якобы стала причиной падения, пишет «АиФ Кузбасс».

В Кузбассе в городе Мариинске 76-летняя женщина была госпитализирована с жалобами на сильную боль в груди, однако уже через сутки родственники обнаружили её с гематомой на лице и в тяжелом состоянии. Персонал больницы сначала заявил, что травмы связаны с деменцией пациентки, которая якобы стала причиной падения, пишет «АиФ Кузбасс».

По словам внучки пенсионерки Елизаветы, при поступлении в больницу госпитализация заняла четыре часа, диагноз сначала не был поставлен, а только на следующий день женщине «диагностировали» инфаркт, а позже бронхит. Позднее родственники увидели бабушку привязанной к кровати, с сильными синяками и гематомой на лице.

Пенсионерка рассказала, что с ней обращались жестоко — её кидали и швыряли. После вмешательства семьи было проведено КТ головного мозга, которая не выявила сотрясения, однако результаты обследования родственникам не выдали.

После инцидента близкие вызвали полицию и подали заявление в центральную районную больницу. Пенсионерка продолжает жаловаться на сильную головную боль, головокружение и ухудшение памяти.

Минздрав Кузбасса подтвердил, что проверяет обстоятельства происшествия в больнице им. В. М. Богониса. В ведомстве отметили, что «первоочередные усилия сосредоточены на обеспечении эффективного лечения пациентки и подготовке её к дальнейшей реабилитации».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) для выяснения причин травм и проверки версии о возможном применении насилия. Расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.