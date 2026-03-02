В Госдуме предложили отменить штрафы за утерю паспорта

Депутаты фракции «Новые люди» предложили отменить штрафы за утерю или повреждение паспорта РФ, если это произошло без умысла. Соответствующее письмо вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС. По мнению парламентариев, такая ситуация создает дополнительную финансовую нагрузку для граждан, которые потеряли паспорт по неосторожности или стали жертвами кражи.

Сейчас за умышленное уничтожение или порчу паспорта, а также за небрежное хранение, из-за которого документ был утрачен, предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. При этом за оформление нового паспорта взамен утраченного необходимо заплатить госпошлину — 1500 рублей.

«Просим рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства РФ и подготовить предложения по корректировке статьи 19.16 КоАП РФ в части отмены штрафа за неумышленное повреждение или утрату паспорта», — говорится в письме.