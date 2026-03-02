В Госдуме предложили отменить штрафы за утерю паспорта

Депутаты фракции «Новые люди» предложили отменить штрафы за утерю или повреждение паспорта РФ, если это произошло без умысла. Соответствующее письмо вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС.
Сейчас за умышленное уничтожение или порчу паспорта, а также за небрежное хранение, из-за которого документ был утрачен, предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. При этом за оформление нового паспорта взамен утраченного необходимо заплатить госпошлину — 1500 рублей.
По мнению парламентариев, такая ситуация создает дополнительную финансовую нагрузку для граждан, которые потеряли паспорт по неосторожности или стали жертвами кражи.
«Просим рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства РФ и подготовить предложения по корректировке статьи 19.16 КоАП РФ в части отмены штрафа за неумышленное повреждение или утрату паспорта», — говорится в письме.