Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника

Дроны перехватывали с 23:00 1 марта по 7:00 2 марта. 67 БПЛА сбито — над Черным морем, 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 8 — над Азовским морем. Еще четыре беспилотника нейтрализованы над Белгородской областью, три — над Курской, один — над Астраханской.

