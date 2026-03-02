Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
5 часов назад
180
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
7 часов назад
1 054
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
725
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 237
РЖД снизили стоимость билетов на «Сапсаны» и «Ласточки» к 8 марта
«Российские железные дороги» снизили и зафиксировали стоимость билетов на поезда «Сапсан» и некоторые «Ласточки» с отправлением 8 марта. Об этом сообщили в холдинге.

В компании уточнили, что в этот день цена билетов будет зависеть только от категории места, без динамического ценообразования.

«Так, уже сейчас можно купить билеты на поезда „Сапсан“ и некоторые „Ласточки“ отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости», — сообщили в РЖД.

Билеты в экономический класс «Сапсана» начинаются от 1 888 рублей. На поезда «Ласточка» по направлениям Москва — Санкт-Петербург, Москва — Иваново, Москва — Кострома и Москва — Нижний Новгород стоимость стартует от 888 рублей.