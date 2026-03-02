РЖД снизили стоимость билетов на «Сапсаны» и «Ласточки» к 8 марта

«Российские железные дороги» снизили и зафиксировали стоимость билетов на поезда «Сапсан» и некоторые «Ласточки» с отправлением 8 марта. Об этом сообщили в холдинге. В компании уточнили, что в этот день цена билетов будет зависеть только от категории места, без динамического ценообразования.

«Так, уже сейчас можно купить билеты на поезда „Сапсан“ и некоторые „Ласточки“ отправлением 8 марта по сниженной фиксированной стоимости», — сообщили в РЖД.

Билеты в экономический класс «Сапсана» начинаются от 1 888 рублей. На поезда «Ласточка» по направлениям Москва — Санкт-Петербург, Москва — Иваново, Москва — Кострома и Москва — Нижний Новгород стоимость стартует от 888 рублей.