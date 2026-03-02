РязГМУ заключил соглашение с университетом Колумбии

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова подписал соглашение о сотрудничестве с Окружным университетом Франсиско Хосе де Кальдас (Республика Колумбия). Об этом сообщили в пресс-службе РязГМУ.

Документ подписали ректор РязГМУ Роман Калинин и руководитель колумбийского университета Хосе Лискано Каро.

Соглашение предусматривает развитие академического, научного и культурного взаимодействия между вузами. Также стороны планируют сотрудничать в подготовке медицинских кадров и развитии медицинского факультета.

Как отметил Роман Калинин, университеты намерены выстраивать долгосрочное партнерство и реализовывать совместные проекты. Он также поблагодарил Посольство Российской Федерации в Республике Колумбия за содействие в организации сотрудничества.

Фото: Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова.