Рязанцев пригласили на мероприятия в честь 8 марта в исторический музей

7 и 8 марта рязанцев приглашают на мероприятия, посвященные женскому вкладу в историю и искусство. В эти дни пройдет пешеходная экскурсия «CHERCHEZ LA FEMME: женские имена в истории губернской Рязани» с экскурсоводом Дмитрием Филипповым. Участники смогут узнать о значимых женщинах, оставивших след в истории региона. Также будет организован мастер-класс по созданию акварельной открытки. Отмечается, что в праздничный день, 8 марта, все желающие смогут свободно посетить выставку «Мечты во сне и наяву», где представлены полотна художницы Лидии Архиповой. Вход на выставку бесплатный.

Возрастное ограничение: 0+.