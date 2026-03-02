Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
5 часов назад
180
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
7 часов назад
1 053
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
725
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 237
Рязанцев пригласили на мероприятия в честь 8 марта в исторический музей
7 и 8 марта рязанцев приглашают на мероприятия, посвященные женскому вкладу в историю и искусство. В эти дни пройдет пешеходная экскурсия «CHERCHEZ LA FEMME: женские имена в истории губернской Рязани» с экскурсоводом Дмитрием Филипповым. Участники смогут узнать о значимых женщинах, оставивших след в истории региона. Также будет организован мастер-класс по созданию акварельной открытки. Отмечается, что в праздничный день, 8 марта, все желающие смогут свободно посетить выставку «Мечты во сне и наяву», где представлены полотна художницы Лидии Архиповой. Вход на выставку бесплатный.

В Рязанском историческом музее подготовили особую программу в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

7 и 8 марта рязанцев приглашают на мероприятия, посвященные женскому вкладу в историю и искусство.

В эти дни пройдет пешеходная экскурсия «CHERCHEZ LA FEMME: женские имена в истории губернской Рязани» с экскурсоводом Дмитрием Филипповым. Участники смогут узнать о значимых женщинах, оставивших след в истории региона.

Также будет организован мастер-класс по созданию акварельной открытки.

Отмечается, что в праздничный день, 8 марта, все желающие смогут свободно посетить выставку «Мечты во сне и наяву», где представлены полотна художницы Лидии Архиповой. Вход на выставку бесплатный.

Возрастное ограничение: 0+.