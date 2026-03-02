Рязанцам напомнили о переносе срока оплаты коммунальных услуг за газ

С марта 2026 года изменился срок оплаты коммунальной услуги за газ. Теперь внести платеж можно до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Ранее оплатить газ необходимо было до 10-го числа. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

Нововведение закреплено федеральным законом от 24 июня 2025 года № 177-ФЗ, который вносит изменения в статьи 155 и 171 Жилищного кодекса РФ, а также в законодательство о государственной информационной системе ЖКХ.

Новые правила распространяются на всех собственников и нанимателей жилья — как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных домовладениях.

Как отметили в компании, перенос срока оплаты позволит унифицировать платежные даты и упростить расчеты за коммунальные услуги. Ожидается, что это снизит количество просрочек и поможет избежать путаницы при оплате. Кроме того, изменение учитывает интересы жителей, получающих заработную плату во второй декаде месяца.

Оплатить счета за газ можно через сервис «Личный кабинет» на сайте поставщика, а также через мобильные приложения «Мой газ» и «Газ Онлайн».