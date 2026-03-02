Росстат: цветы в России за пять лет подорожали почти вдвое

По словам экспертов, цены на цветы растут быстрее других непродовольственных товаров. По данным Росстата, с 2024 по 2025 годы они увеличивались на 11-12% ежегодно. Средняя стоимость цветка в России — 227 рублей. В феврале 2026 года средний букет стоил 3950 рублей, что на 46% больше, чем в 2021 году.

За последние пять лет стоимость цветов в России выросла почти вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата, передают «Ведомости».

