Россиян предупредили о рассылке «опасных» открыток в преддверии 8 марта

По данным издания, мошенники в преддверии 8 марта начали распространять опасные поздравительные открытки, переход по прикрепленным ссылкам ведет на фишинговый сайт, собирающий данные, или запускает скачивание вредоносного ПО. Также аферисты на фоне праздничной суеты активизировали схему с ложной доставкой цветов. Так, женщинам пишут о «тайном поклоннике» и просят код из смс для «подтверждения получения цветов», а мужчинам приходят сообщения или звонки от «курьеров» с требованием предоплаты за «эксклюзивный букет».

Россиян предупредили о рассылке «опасных» открыток в преддверии 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

