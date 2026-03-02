РКН опроверг слухи о массовой блокировке VPN в России

Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что в России якобы закрывают возможность прямого подключения к иностранным серверам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В РКН заявили, что подобная информация не соответствует действительности.

«Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ написал, что Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы. В публикациях утверждалось, что ведомство якобы блокирует целые сетевые узлы, а специальные алгоритмы с использованием нейросетей ищут VPN-протоколы и отключают пользователей.