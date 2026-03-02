Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
701
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 203
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
662
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 414
РИА Новости: Рязанская область заняла 64 строчку в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения
Отмечается, что в начале 2026 года показатель соотношения среднедушевого долга по займам к годовой зарплате достиг 58,6%. При этом средний долг каждого гражданина перед финансовыми учреждениями составил 442 тысячи рублей.

Рязанская область заняла 64 строчку в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. Об этом сообщили РИА Новости.

Фото: РИА Новости.