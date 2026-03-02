РИА Новости: Рязанская область заняла 64 строчку в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения

Отмечается, что в начале 2026 года показатель соотношения среднедушевого долга по займам к годовой зарплате достиг 58,6%. При этом средний долг каждого гражданина перед финансовыми учреждениями составил 442 тысячи рублей.