Префектура Солотчи очистила снег и наледь с кровель зданий

Префектура Солотчи организовала работу по очистке снега и наледи с кровель зданий и сооружений. Об этом она рассказала в своих соцсетях. Работы прошли по адресам: район Солотча, д. 8/37 кооператив «Лесная фантазия»; улица Мещерская, д. 19 и 20 многоквартирные дома; Монастырская площадь, 12, магазин «Магнит»; Монастырская площадь, 8, г/к «Боровница». Префектура поблагодарила собственников зданий и МБУ «ЖКУ-22» за оперативное реагирование.