Песков: Кремль сожалеет, что ситуация между Ираном и США деградировала до агрессии

В Кремле сожалеют, что несмотря на прогресс в переговорах между Ираном и США ситуация в итоге деградировала до агрессии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москве нечего добавить к официальной позиции МИД России по ситуации вокруг Ирана.

По его словам, Москве нечего добавить к официальной позиции МИД России по ситуации вокруг Ирана. При этом российская сторона анализирует результаты переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном и делает соответствующие выводы.

Песков также подчеркнул, что Россия продолжает переговорную работу по международным вопросам, исходя из собственных интересов.

Говоря об украинском урегулировании, представитель Кремля отметил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров и остается открытой к диалогу. При этом содержание переговоров не комментируется, однако вопросы гарантий безопасности и территориальной проблематики находятся на повестке.

Кроме того, Песков заявил, что Россия по-прежнему ценит посреднические усилия США в переговорном процессе, но при этом доверяет только себе и намерена отстаивать собственные интересы.

