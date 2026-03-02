Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
-1°
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 14:05
Нал. EUR 91.13 / 91.86 02/03 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
8 минут назад
42
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
711
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 213
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
667
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Песков: Кремль сожалеет, что ситуация между Ираном и США деградировала до агрессии
В Кремле сожалеют, что несмотря на прогресс в переговорах между Ираном и США ситуация в итоге деградировала до агрессии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москве нечего добавить к официальной позиции МИД России по ситуации вокруг Ирана.

В Кремле сожалеют, что несмотря на прогресс в переговорах между Ираном и США ситуация в итоге деградировала до агрессии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москве нечего добавить к официальной позиции МИД России по ситуации вокруг Ирана. При этом российская сторона анализирует результаты переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном и делает соответствующие выводы.

Песков также подчеркнул, что Россия продолжает переговорную работу по международным вопросам, исходя из собственных интересов.

Говоря об украинском урегулировании, представитель Кремля отметил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров и остается открытой к диалогу. При этом содержание переговоров не комментируется, однако вопросы гарантий безопасности и территориальной проблематики находятся на повестке.

Кроме того, Песков заявил, что Россия по-прежнему ценит посреднические усилия США в переговорном процессе, но при этом доверяет только себе и намерена отстаивать собственные интересы.

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков.