Областной клинический онкодиспансер анонсировал неделю ответственного отношения к беременности

«Со 2 по 8 марта проходит профилактическая неделя ответственного отношения к беременности с целью повышения осведомленности населения о важности своевременного планирования семьи, правильного подхода к ведению беременности и предупреждению возможных рисков для здоровья матери и ребенка», — говорится в сообщении.