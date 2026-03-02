Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку правительства

Реализация ключевых социальных инициатив для всех категорий граждан законодательно обеспечена партией

У «Единой России» и Кабмина общие цели — повышение качества жизни граждан, развитие страны , в их решении помогает народная программа, подчеркнул премьер-министр в ходе отчета в Госдуме.

Глава Кабмина перечислил ключевые меры социальной поддержки разных категорий граждан . Семьи с низкими доходами получают единое пособие, увеличены налоговые вычеты на второго и последующих детей, индексируются маткапитал и социальные пособия. Пособие по беременности и родам для студенток увеличено, а уход за детьми до полутора лет включается в страховой стаж. С 1 января не облагаемая налогом сумма при рождении ребенка возросла до миллиона рублей, а с июня вводится ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

По инициативе «Единой России» проиндексирован МРОТ до 27 тыс рублей, что затронуло 4,5 млн человек. Страховые пенсии также были повышены с учетом инфляции, а индексация для работающих граждан возобновлена. В 2025 году обучение и переобучение с государственной поддержкой прошли 120 тыс человек благодаря закону о занятости.

В стране сформирована целостная система помощи Героям и их близким: при непосредственной поддержке партии принято более 150 законов в этой сфере . Модернизируются госпитали для ветеранов, участники СВО могут пройти реабилитацию в 12 центрах, им компенсируются расходы на проезд, а также сохраняются рабочие места на период службы. Созданы условия для получения новой профессии или дополнительной квалификации.

В 2025 году ввели 80 новых школ — значительная часть построена в сельской местности . Михаил Мишустин отметил, что 67 тыс учеников теперь учатся в современных классах. Также модернизируются музеи, театры, школы искусств и спортивная инфраструктура, поддерживаются земские программы для работников культуры.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 7,5 тыс общественных пространств . «Единая Россия» реализовала более 100 новых проектов с грантами на 25 млрд рублей.

Подготовлен законопроект по стабилизации финансового состояния почты с выделением 5 млрд рублей на модернизацию отделений .

Правительство также работает над ликвидацией кадрового дефицита в системе профессионального образования, увеличивая количество бюджетных мест для востребованных специальностей и активно строя университетские кампусы и современные общежития для студентов.

Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев спросил премьер-министра о лекарственном обеспечении страны . Михаил Мишустин ответил, что дефицита жизненно необходимых лекарств нет, а производство отечественных препаратов растет. В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили около 270 тыс пациентов. Запланированы клинические испытания 14 новых препаратов и 23 медицинских изделий, которые выйдут на рынок в 2027 году. Также зарегистрированы вакцины против различных форм рака, которые войдут в программу госгарантии бесплатной медицинской помощи.