Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку правительства

Глава Кабмина перечислил ключевые меры социальной поддержки разных категорий граждан. Семьи с низкими доходами получают единое пособие, увеличены налоговые вычеты на второго и последующих детей, индексируются маткапитал и социальные пособия. Пособие по беременности и родам для студенток увеличено, а уход за детьми до полутора лет включается в страховой стаж. С 1 января не облагаемая налогом сумма при рождении ребенка возросла до миллиона рублей, а с июня вводится ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.
По инициативе «Единой России» проиндексирован МРОТ до 27 тыс рублей, что затронуло 4,5 млн человек. Страховые пенсии также были повышены с учетом инфляции, а индексация для работающих граждан возобновлена. В 2025 году обучение и переобучение с государственной поддержкой прошли 120 тыс человек благодаря закону о занятости.
Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев спросил премьер-министра о лекарственном обеспечении страны. Михаил Мишустин ответил, что дефицита жизненно необходимых лекарств нет, а производство отечественных препаратов растет. В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили около 270 тыс пациентов. Запланированы клинические испытания 14 новых препаратов и 23 медицинских изделий, которые выйдут на рынок в 2027 году. Также зарегистрированы вакцины против различных форм рака, которые войдут в программу госгарантии бесплатной медицинской помощи.