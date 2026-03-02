Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 12:20
Нал. EUR 91.51 / 91.10 03/03 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
330
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 759
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
743
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за народную программу и системную поддержку правительства

Реализация ключевых социальных инициатив для всех категорий граждан законодательно обеспечена партией

У «Единой России» и Кабмина общие цели — повышение качества жизни граждан, развитие страны, в их решении помогает народная программа, подчеркнул премьер-министр в ходе отчета в Госдуме.

Глава Кабмина перечислил ключевые меры социальной поддержки разных категорий граждан. Семьи с низкими доходами получают единое пособие, увеличены налоговые вычеты на второго и последующих детей, индексируются маткапитал и социальные пособия. Пособие по беременности и родам для студенток увеличено, а уход за детьми до полутора лет включается в страховой стаж. С 1 января не облагаемая налогом сумма при рождении ребенка возросла до миллиона рублей, а с июня вводится ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

По инициативе «Единой России» проиндексирован МРОТ до 27 тыс рублей, что затронуло 4,5 млн человек. Страховые пенсии также были повышены с учетом инфляции, а индексация для работающих граждан возобновлена. В 2025 году обучение и переобучение с государственной поддержкой прошли 120 тыс человек благодаря закону о занятости.

В стране сформирована целостная система помощи Героям и их близким: при непосредственной поддержке партии принято более 150 законов в этой сфере. Модернизируются госпитали для ветеранов, участники СВО могут пройти реабилитацию в 12 центрах, им компенсируются расходы на проезд, а также сохраняются рабочие места на период службы. Созданы условия для получения новой профессии или дополнительной квалификации.

В 2025 году ввели 80 новых школ — значительная часть построена в сельской местности. Михаил Мишустин отметил, что 67 тыс учеников теперь учатся в современных классах. Также модернизируются музеи, театры, школы искусств и спортивная инфраструктура, поддерживаются земские программы для работников культуры.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 7,5 тыс общественных пространств. «Единая Россия» реализовала более 100 новых проектов с грантами на 25 млрд рублей.

Подготовлен законопроект по стабилизации финансового состояния почты с выделением 5 млрд рублей на модернизацию отделений.

Правительство также работает над ликвидацией кадрового дефицита в системе профессионального образования, увеличивая количество бюджетных мест для востребованных специальностей и активно строя университетские кампусы и современные общежития для студентов.

Замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев спросил премьер-министра о лекарственном обеспечении страны. Михаил Мишустин ответил, что дефицита жизненно необходимых лекарств нет, а производство отечественных препаратов растет. В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили около 270 тыс пациентов. Запланированы клинические испытания 14 новых препаратов и 23 медицинских изделий, которые выйдут на рынок в 2027 году. Также зарегистрированы вакцины против различных форм рака, которые войдут в программу госгарантии бесплатной медицинской помощи.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что «Единой России» вместе с правительством предстоит воплотить новую народную программу партии в конкретные решения на благо людей.