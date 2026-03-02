«Ъ»: «Магнит» начнет выращивать голубику и яблоки

Розничная сеть «Магнит» приобрела хозяйство «Колос Кубани» в Краснодарском крае и планирует развивать производство голубики и яблок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В сделку вошли 262 гектара земли в Крымском районе, из которых 155 гектаров занимает плодоносящий сад. По оценкам издания, стоимость участка могла составить около 1,8 млрд рублей.

Сейчас на территории хозяйства голубика занимает 73 гектара, яблоневые сады — 82 гектара. В «Магните» планируют расширить площади: под голубику — до 130 гектаров, под яблоки — до 132 гектаров.

Компания также намерена вложить до 1,4 млрд рублей в модернизацию производства. Средства направят на установку новых линий сортировки и фасовки, строительство холодного склада и камеры газации.

Поставки голубики в магазины южных и центральных регионов страны планируется начать уже в июне. После расширения производства «Магнит» сможет закрывать до 31% потребности своих магазинов в голубике в летний сезон. Сейчас эта ягода считается самой популярной в России и по продажам опережает клубнику.