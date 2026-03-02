Каток в Рязани на стадионе ЦСК закрыли на время из-за погодных условий

В пресс-службе учреждения пояснили, что временная остановка работы катка связана с погодными условиями. Все занятия и тренировки на льду пока приостановлены, а сроки возобновления работы уточняются.

Рязанцев предупредили о том, что каток на территории спортивного комплекса «ЦСК» не работает 2 марта. Об этом сообщили в группе ГАУ ДО РО «СШОР ЦСК».

Фото: минспорт Рязанской области.