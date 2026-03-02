Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство

«Проект ФЗ разработан целях исключения возможности приобретения гражданства России либо получения права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории России или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект, предложенный правительством, запрещает выдачу российского гражданства и разрешений на временное проживание лицам с судимостью. Об этом сообщило издание РБК.

Иностранным гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления откажут в выдаче или аннулируют разрешения на временное проживание, вид на жительство или обучение в РФ. Документ о судимости не требуется.

Законопроект требует от иностранных граждан старше 14 лет предоставлять в МВД документ из родной страны об отсутствии судимости или о совершенном преступлении при подаче заявлений на разрешение на временное проживание, обучение или вид на жительство в РФ.

«В связи с отказами уполномоченными органами Украины в выдаче своим гражданам справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ также предлагается определить переходный период (в течение двух лет после дня вступления силу проектируемого Федерального закона), в течение которого граждане Украины будут освобождены от представления указанных справок», — отмечается в законопроекте.

Предполагается, что Федеральный закон вступит в силу через 180 дней после официального обнародования.