Глыбы льда рухнули с крыши на улице Гоголя в Рязани

В Рязани с крыши одного из домов на улице Гоголя сошли крупные глыбы льда вместе с ограждением. Об этом сообщают очевидцы в группе «Топор. Новости Рязани». По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные жители предупреждают о повышенной опасности на улицах в период схода снега и льда с крыш, особенно в утренние часы и после оттепели.