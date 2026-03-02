Рязань
Эксперты составили портрет неплательщика ипотеки в России
В России чаще всего перестают платить по ипотеке мужчины, однако средний долг у женщин немного выше. Такие данные представило коллекторское агентство «Долговой Консультант», проанализировав собственный портфель должников.

Среди заемщиков, которые прекратили выплаты по ипотеке и довели дело до судебного взыскания и продажи квартиры на торгах, мужчины составляют 55%, женщины — 45%. Средний возраст должника-мужчины 43 года, женщины — 47 лет.

Самому молодому неплательщику среди мужчин — 25 лет, самому старшему — 59 лет. Среди женщин возраст должников варьируется от 32 до 76 лет.

При этом средний размер просроченной ипотеки у женщин немного выше — около 9,51 млн рублей. У мужчин этот показатель составляет 9,38 млн рублей.

Как отметил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов, женщины в целом более аккуратно относятся к финансовым обязательствам, однако среди ипотечных должников нет единого типичного портрета.