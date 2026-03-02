«Ъ»: азиатская литература исчезает из «Яндекс Книг» из-за проблем с подпиской

На популярных электронных платформах для чтения заметно уменьшилось количество азиатской литературы. В частности, в «Яндекс Книгах» пропали многие произведения Харуки Мураками, книги южнокорейской писательницы Хан Ган, а также произведения Цзиньчэнь Цзы и Ёко Тавады. Некоторые книги отсутствуют и на других сервисах, включая «Литрес», пишет «Коммерсантъ».

На популярных электронных платформах для чтения заметно уменьшилось количество азиатской литературы. В частности, в «Яндекс Книгах» пропали многие произведения Харуки Мураками, книги южнокорейской писательницы Хан Ган, а также произведения Цзиньчэнь Цзы и Ёко Тавады. Некоторые книги отсутствуют и на других сервисах, включая «Литрес», пишет « Коммерсантъ ».

В «Яндекс Книгах» объяснили, что причиной стало истечение срока действия лицензий на отдельные произведения в конце прошлого года. До сих пор права на книги не были продлены, поэтому они временно недоступны для пользователей.

«Книги размещаются на сервисе по лицензионным договорам с правообладателями. Когда права истекают или отзываются, книга становится недоступной до возобновления лицензии», — пояснили в компании.

Эксперты книжного рынка отмечают, что часть иностранных правообладателей недовольна подписной моделью монетизации. По этой системе роялти распределяется между всеми книгами в подписке, что может уменьшать доход авторов и издателей по сравнению с продажей поштучно. Для бестселлеров такая схема часто оказывается невыгодной, тогда как малоизвестные авторы могут выигрывать от подписки.

В издательстве «Эксмо» добавили, что в Азии и Европе многие правообладатели предпочитают исключительно поштучные продажи из-за прозрачности доходов. Продление прав на книги проходит индивидуально для каждой позиции, поэтому компании надеются, что любимые читателями произведения вернутся на цифровые полки в ближайшее время.