Зарплата в сельхозе Рязанской области впервые превысила среднюю по региону

В Рязанской области зарплата работников сельского хозяйства в 2025 году составила 78 тысяч 738 рублей, что превышает среднюю заработную плату в регионе, равную 73 тысячам 393 рублям. Об этом сообщает минсельхоз Рязанской области. По данным министерства, работники животноводства получают в среднем 88 тысяч 725 рублей, в то время как зарплата растениеводов составляет 73 тысячи 413 рублей. Разница объясняется сезонностью работы в растениеводстве.

Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов отметил, что кадровый вопрос является ключевым для агропромышленного комплекса. В условиях высокой конкуренции на рынке труда наблюдается рост заработной платы сотрудников. Кроме того, государственные меры поддержки, такие как выплаты молодым специалистам и программы обеспечения жильем, делают отрасль более привлекательной для новых кадров.

В числе сельхозпредприятий, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, выделяются ООО «Простор», ООО «Лаг-Сервис Агро», ОАО «Аграрий-Ранова», ООО «Милославец», ООО «Дубасово», АО «Окское», АО «Павловское», ООО «Агро-С», ООО «Приокское мясо» и колхоз (СПК) имени Ленина.

«Кадры — это ключевой вопрос почти для каждой отрасли, в том числе и для сельского хозяйства. Если в целом рассматривать наше АПК, то порядка 23 тысячи человек там работают. При этом имеется вакант в две тысячи человек», — отметил зампред правительства Александр Шаститков на своем публичном отчете.