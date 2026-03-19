ВТБ профинансировал проект «Глобалстрой» по строительству жилого комплекса

ВТБ открыл кредитную линию в размере 8,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Бархат. Сити» в г. о. Мытищи Московской области. Заемщиком выступает одна из крупнейших строительных компаний республики Татарстан — «Глобалстрой».

ЖК «Бархат. Сити» возводится в самом центре г. о. Мытищи, на пересечении улиц Колпакова и Новомытищинского проспекта, напротив центрального парка Мира. В рамках проекта до конца сентября 2028 года планируется построить жилой дом, состоящий из 5-ти корпусов, общей площадью 68,2 тыс. кв. метров. Комплекс предложит 728 квартир с эргономичными планировочными решениями, высокими потолками и панорамными окнами на верхних этажах. Инфраструктура включает двухуровневую парковку, благоустроенную территорию с закрытыми дворами и зонами отдыха.

«Мы видим устойчивую тенденцию: региональные застройщики всё активнее реализуют проекты в других субъектах, включая более сложные столичные рынки. Для отрасли такой тренд является важным сигналом зрелости: усиливается конкуренция, растёт качество проектов и расширяется география современного жилищного строительства. Банковское финансирование служит катализатором этих процессов, способствуя повышению конкурентоспособности проектов и стабильности финансовой модели застройщиков», — подчеркнул Руслан Еременко, член правления ВТБ.

«ВТБ является надежным финансовым партнером в реализации наших амбициозных проектов. Строительство ЖК „Бархат. Сити“ в престижной локации Московской области — важный стратегический шаг для нашей компании. Поддержка банка позволяет нам не только гарантировать высокие темпы и качество строительства, но и в полном объеме выполнить все социальные обязательства в рамках договора КРТ», — прокомментировал Ильшат Загидуллин, генеральный директор «Глобалстрой».

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама