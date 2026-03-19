ВТБ: предприниматели на две трети увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году

В 2025 году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ на 68% увеличили объем международных переводов. Число клиентов, работающих с зарубежными партнерами, выросло на 30%. Об этом сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках выставки ТрансРуссиа 2026 (TransRussia 2026).

Вклад в развитие направления международных расчетов внесли в том числе компании среднего и малого бизнеса, ориентированные на Азию. Для таких клиентов ВТБ развивает инфраструктуру прямых расчетов, запускает специальные продукты для сопровождения ВЭД на каждом этапе сделки и поэтапно снижает тарифы. Комиссия за прямые платежи в Китай в 2025 году была снижена почти на 20%. Для предпринимателей, осваивающих рынок Индии, — запущено предложение «Индийский тест-драйв» с комиссией за расчеты 0,1%.

«В 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса на обслуживании в ВТБ вырос на 66%. Банк предоставляет участникам ВЭД эксклюзивные возможности расчетов через собственную сеть зарубежных подразделений в Китае, Индии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Армении, а также Экосистему ВЭД с более чем 20 цифровыми инструментами для поддержки на каждом этапе внешнеторговой сделки и бесплатное персональное сопровождение от профессионалов Центра экспертизы и поддержки ВЭД ВТБ», — рассказала Юлия Копытова.

Кроме того, ВТБ остается одним из лидеров китайского направления в сегменте СМБ. Линейка продуктов для торговли с Китаем включает услуги поддержки на переговорах от экспертов-китаистов со знанием языка и деловой культуры, консультации по валютному законодательству, документообороту и расчетам, возможность проверки контрагента за 3 часа, экспертизы контракта, таможенного и логистического сопровождения под контролем экспертов банка, бесплатного сквозного обслуживания на трех языках, включая китайский.

Недавно клиентам СМБ стала доступна база поставщиков КНР — уникальный сервис внутри Бизнес Платформы ВТБ для поиска проверенных партнеров, заинтересованных в работе с Россией. Кроме того, через интернет-банк можно отправить запрос на приоритетную обработку документов зарубежного партнера и открытие ему счета в филиале банка в Шанхае.

Справка:

ТрансРуссиа (TransRussia) — крупнейшая в России выставка, посвященная вопросам транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий.

