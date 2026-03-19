ВТБ пополнил коллекцию музея «Павловск» 300 экспонатами

В 2026 году музей-заповедник «Павловск» пополнил свою коллекцию более чем 300 предметами искусства. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Среди последних приобретений 2025 года — часть сервиза великой княжны Елены Павловны, дочери императора Павла I, уникальная тарелка с монограммой примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской и портреты великих князей — хозяев дворца.

В следующем году Павловск отмечает два юбилея — 250-летие основания дворца и 200-летие со дня рождения великого князя Константина Николаевича. Возврат этих ценностей стал знаковым для коллекции. Они будут выставлены на экспозициях, приуроченных к празднику — в Павловском музее и Государственном историческом музее в Москве.

«В Павловском дворце хранилось множество предметов искусства, но часть из них была продана в советское время или утрачена во время Великой Отечественной войны. С нашей помощью сотрудники музея ведут непрерывную работу по возвращению ценностей на их историческую „родину“, а также пополняют собрание новыми предметами, связанными с Павловском — отслеживают аукционы, ищут вещи в частных коллекциях. Мы уверены, что каждая находка приближает дворец к его изначальному облику и оживляет его историю», — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

