Владислав Третьяк посетил хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» и дал старт матчу ЧР ВХЛ

Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк совершил рабочую поездку в Рязань, где дал старт заключительному матчу первого этапа Чемпионата России ВХЛ. Мероприятие прошло на переполненных трибунах, где Третьяк выступил перед зрителями вместе с Губернатором Рязанской области Павлом Малковым и Президентом Федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым. Заключительный матч регулярного чемпионата завершился победой ХК «Рязань-ВДВ» над ХК «АКМ», что обеспечило команде выход в 1/8 финала с итогового 6 места в турнирной таблице. Соперником рязанцев станет команда «Рубин» из Тюмени, матчи пройдут 23 и 25 марта в ДС «Олимпийский» в 19:00.

Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк совершил рабочую поездку в Рязань, где дал старт заключительному матчу первого этапа Чемпионата России ВХЛ. Мероприятие прошло на переполненных трибунах, где Третьяк выступил перед зрителями вместе с Губернатором Рязанской области Павлом Малковым и Президентом Федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым.

Владислав Третьяк отметил, что хоккей в Рязани активно развивается. Благодаря его визиту и общению с местными властями, были выработаны предложения по улучшению инфраструктуры и продвижению хоккея в регионе. Губернатор Павел Малков подчеркнул, что хоккеем занимаются 11 тысяч человек, что является отличным показателем для дальнейшего развития спорта.

В перерыве между периодами Третьяк встретился с юными хоккеистами из спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» и игроками молодежной команды, которые установили рекорд Национальной молодежной хоккейной лиги по серии беспроигрышных матчей. Он пожелал ребятам не сдаваться и всегда оставаться единой командой на пути к своей цели.

Заключительный матч регулярного чемпионата завершился победой ХК «Рязань-ВДВ» над ХК «АКМ», что обеспечило команде выход в 1/8 финала с итогового 6 места в турнирной таблице. Соперником рязанцев станет команда «Рубин» из Тюмени, матчи пройдут 23 и 25 марта в ДС «Олимпийский» в 19:00.