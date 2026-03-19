В Татарстане врачам пришлось собирать череп избитой девушки по осколкам после избиения соседа

Сосед, которого жильцы упрекнули в шумном поведении, убил возлюбленного пострадавшей, а затем жестоко избил ее. В итоге женщина получила серьезные травмы лица, включая повреждение глазницы. Для восстановления ее черепа хирурги использовали титановые пластины. Операция длилась пять часов и завершилась успешно. Сейчас пострадавшая проходит реабилитацию.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохин новости 18+".

