В рязанской ОКБ начали проводить эластометрию печени

В Областной клинической больнице Рязани начали проводить эластометрию печени. Новый метод диагностики позволяет без боли и вмешательства оценить состояние органа и выявить признаки фиброза на ранней стадии, сообщили в пресс-службе медучреждения. Исследование проводят на УЗИ-аппарате. Во время процедуры звуковая волна через кожу оценивает плотность тканей печени. Осмотр занимает 10-15 минут, не требует госпитализации и проходит без проколов, разрезов и забора крови.

В Областной клинической больнице Рязани начали проводить эластометрию печени. Новый метод диагностики позволяет без боли и вмешательства оценить состояние органа и выявить признаки фиброза на ранней стадии, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Исследование проводят на УЗИ-аппарате. Во время процедуры звуковая волна через кожу оценивает плотность тканей печени. Осмотр занимает 10-15 минут, не требует госпитализации и проходит без проколов, разрезов и забора крови. Пациенту нужно прийти натощак.

Как пояснил кандидат медицинских наук, врач-уролог и главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Рязанской области Дмитрий Карпов, печень может долго не подавать сигналов о проблеме.

«В печени нет нервов, поэтому она не болит, когда что-то идет не так. Этот метод позволяет заглянуть внутрь и найти проблему на ранней стадии, когда все еще легко вылечить», — отметил он.

Пациентам с кардиостимулятором, асцитом или беременностью перед исследованием советуют проконсультироваться с врачом.