В Рязанской области с 1 апреля ограничат движение большегрузов

С 1 по 30 апреля 2026 года на региональных и межмуниципальных дорогах Рязанской области вводится временное ограничение для транспортных средств с нагрузкой более 6 тонн на ось. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Рязанской области.

Это связано с необходимостью предотвратить снижение несущей способности дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий. Ограничение распространяется на дороги, перечень которых утвержден постановлением Правительства Рязанской области № 184.

Исключение составит участок мостового перехода через реку Ока на трассе Спас-Клепики — Рязань (км 1+042 — км 2+411). Там установлено ограничение для транспорта общей массой свыше 30 тонн.