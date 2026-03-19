В Рязанской области произведут три миллиарда яиц

В Рязанской области произведут как минимум три миллиарда яиц. О планах на наращивание производства в два раза сообщил в ходе прямого эфира заместитель председателя правительства региона Александр Шаститко.

В 2025 году «Окская птицефабрика» — флагман отрасли в регионе — произвела рекордные 1,5 миллиарда яиц. Шаститко рассказал, что новые производственные цеха строятся в Александро-Невском округе, их запуск намечен на осень 2026 года.

Кроме того, он поделился, что в области 18 инвестиционных проектов находятся в различной стадии реализации в Спасском, Касимовском, Ряжском, Кораблинском и Рязанском округах общей суммой на 52 миллиарда рублей. Еще 13 проектов существуют в плановом портфеле на общую сумму 35,5 млрд рублей. Их реализация создаст порядка 1400 новых рабочих мест.

Среди запланированных объектов — предприятие по переработке кукурузы и завод по переработке молока. Также есть потребность в новом молочном комбинате, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором.