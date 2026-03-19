В Рязани мужчина украл почти 100 тысяч рублей у возлюбленной и скрылся в другом регионе

В полицию обратилась 52-летняя рязанка. Она сообщила, что у нее из квартиры украли 95 тысяч рублей. Выяснилось, что перед пропажей денег в гостях у женщины находился ее знакомый, с которым у нее завязались отношения. Рязанка рассказала, что в день пропажи она обналичила 100 тысяч рублей, небольшую сумму она потратила на застолье с гостем, а остальное убрала в тумбочку. Утром женщина проснулась и заметила, что знакомый ушел, а из тумбочки пропали деньги. Оперативники установили, что к краже причастен 45-летний рязанец. Ранее его осудили за кражу, грабеж, угон автомобиля, незаконное хранение оружия, причинение тяжкого вреда здоровью человека и сбыт украденного. Полицейские почти месяц разыскивали мужчину. Он уехал в соседний регион и часто менял адреса.