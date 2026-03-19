В Рязани автомобиль после ДТП «влетел» в дорожное ограждение

По словам очевидцев, авария случилась 19 марта у Центрального автовокзала. Судя по кадрам, часть дорожного ограждения после ДТП наклонена. Отмечается, что движение от ТРЦ «Премьер» до остановки «Рязанская таможня» затруднено. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

