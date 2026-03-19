В России застройщиков хотят обязать выполнять обещания из рекламы

Согласно инициативе депутатов, в рекламе не должно быть сведений об объектах социальной, транспортной или иной инфраструктуры, строительство которых не предусмотрено или не обеспечено обязательствами застройщика. Также под запрет попадет использование характеристик, не соответствующих проектам: это касается отделки, площади, технического оснащения, вида из окна. Кроме того, нельзя будет указывать сведения о цене объекта долевого строительства или размере ежемесячного платежа по договору без одновременного указания полной его стоимости, условий и срока рассрочки или кредитования.

В России застройщиков хотят обязать выполнять обещания из рекламы. С соответствующей инициативой выступили депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передало 19 марта ТАСС.

Согласно инициативе депутатов, в рекламе не должно быть сведений об объектах социальной, транспортной и иной инфраструктуры, строительство которых не предусмотрено или не обеспечено обязательствами застройщика.

Также под запрет попадет использование характеристик, не соответствующих проектам: это касается отделки, площади, технического оснащения, вида из окна.

Кроме того, нельзя будет указывать сведения о цене объекта долевого строительства или размере ежемесячного платежа по договору без одновременного указания полной его стоимости, условий и срока рассрочки или кредитования.

Помимо этого, документ закрепляет за участниками долевого строительства право требовать компенсацию за ущерб от недостоверной рекламы.

В случае принятия проекта изменения вступят в силу после опубликования. Инициатива дополнит закон о рекламе новой статьей.