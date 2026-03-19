В «России Православной» назвали пасхального кролика символом похоти

Зампред Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что пасхальный кролик не имеет отношения к христианской Пасхе и исторически символизирует похоть и блуд. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Иванов пояснил, что традиция пасхального кролика пришла из языческих верований древних германцев, где кролик был священным атрибутом богини весны и плодородия Остары. В средневековых христианских рукописях зверек олицетворял блуд — один из семи смертных грехов.

«Сегодня нам преподносят этого зверька как милого друга детей, который прячет яйца. Но его подлинная символика — плодородие, необузданная похоть и блуд, прямо противоположная тому, что мы празднуем на Пасху», — отметил Иванов.

Он добавил, что на Руси кролик никогда не использовался как пасхальный символ, а мясо его не ели, соблюдая библейские запреты.