В минтрансе оценили строительную готовность моста через Оку

Сказано, что на площадке работают 262 человека, задействовано 108 единиц техники. Работы на объекте ведутся круглосуточно. Строительная готовность моста составляет 19,3%. На правом берегу специалисты продолжают монтаж железобетонных балок на мосту через ручей Быстрец. Уже установлено 39 балок из 42 запланированных. Также на правом берегу возле села Дядьково продолжаются работы по устройству насыпи и возведению будущих опор моста через Оку. На левом берегу на путепроводе через дорогу между селами Шумашь и Дубровичи формируют насыпь дороги и готовят основание.

В минтрансе оценили строительную готовность моста через Оку. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сказано, что на площадке работают 262 человека, задействовано 108 единиц техники. Работы на объекте ведутся круглосуточно. Строительная готовность моста составляет 19,3%.

На правом берегу специалисты продолжают монтаж железобетонных балок на мосту через ручей Быстрец. Уже установлено 39 балок из 42 запланированных.

Также на правом берегу возле села Дядьково продолжаются работы по устройству насыпи и возведению будущих опор моста через Оку. На левом берегу на путепроводе через дорогу между селами Шумашь и Дубровичи формируют насыпь дороги и готовят основание.

Кроме того, продолжается устройство опор и снятие растительного слоя.

В этом году планируют завершить возведение основных конструкций путепровода, указали в минтрансе.

Фото: минтранс Рязанской области.