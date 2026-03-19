В Липецкой области застрелили сотрудника военной полиции

В Липецкой области житель Чаплыгинского района застрелили сотрудника военной полиции. Об этом сообщило 19 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР.

По данным следствия, вооруженный мужчина открыл огонь по прибывшим на адрес сотрудникам. Один из правоохранителей получил смертельное ранение.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения в виде ареста.