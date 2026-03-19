В Ленобласти подросток убил сверстника после ссоры

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По данным следствия, 19 марта около железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти. Молодой человек пропал 16 марта после выхода из дома.

По подозрению в убийстве задержан 16-летний юноша. Следствие установило, что подростки встретились для выяснения отношений, в ходе конфликта подозреваемый ударил потерпевшего ножом в живот. После этого он попытался скрыть тело, закопав его недалеко от станции.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, выполняя комплекс действий для установления всех обстоятельств преступления, включая причины и условия, способствовавшие его совершению.

Фото: СК России.