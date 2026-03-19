В Краснодаре произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

В Краснодаре произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Отмечается, что авария произошла на перекрестке, где не работал светофор. Байкер ехал по главной дороге, но его скорость была слишком велика, чтобы он мог успеть отреагировать на автомобиль. От полученных травм молодой человек скончался. Водителя иномарки задержали. Возбуждено уголовное дело.