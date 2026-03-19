В Госдуме предложили давать семейную ипотеку семьям с детьми до 16 лет

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить программу «Семейная ипотека», чтобы помочь большему количеству семей. В своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой он предложил разрешить получать льготную ипотеку семьям с детьми в возрасте от 7 до 16 лет. На данный момент ипотеку могут оформить только те семьи, у которых есть дети до 7 лет. Миронов считает, что расширение возрастного критерия поможет поддержать семьи в сложный период взросления детей. Он также отметил, что нужно уменьшить первоначальный взнос по ипотеке с 20% до 0%, чтобы сделать программу доступнее. Кроме того, он предложил снизить процентную ставку по ипотеке с 6% до 3% и предоставить многодетным семьям помощь в погашении кредита.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить программу «Семейная ипотека», чтобы помочь большему количеству семей. В своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой он предложил разрешить получать льготную ипотеку семьям с детьми в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент ипотеку могут оформить только те семьи, у которых есть дети до 7 лет. Миронов считает, что расширение возрастного критерия поможет поддержать семьи в сложный период взросления детей. Он также отметил, что нужно уменьшить первоначальный взнос по ипотеке с 20% до 0%, чтобы сделать программу доступнее.

Кроме того, он предложил снизить процентную ставку по ипотеке с 6% до 3% и предоставить многодетным семьям помощь в погашении кредита.