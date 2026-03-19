В Дашково-Песочне ночью пропал свет, очевидцы сообщили о громких хлопках

Жители района Дашково-Песочня сообщили об отключении света ночью. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Топор. Рязань». Отмечается, что жалобы в основном поступали с улиц Тимакова и Советской Армии. Также, по словам рязанцев, до этого были слышны громкие хлопки. Местные жители предположили, что они произошли из-за перенапряжения в электрощитках. Информации о восстановлении света пока не поступало.

