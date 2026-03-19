В черте Рязани резко поднялся уровень Оки

По данным мониторинга, 19 марта уровень воды в Оке в Рязани повысился на 26 сантиметров и составляет 64 сантиметра выше нулевой отметки. Также Ока поднялась на 10 см в районе села Старая Рязань и составляет 145 сантиметров выше нулевой отметки. В районе Касимова Ока поднялась на 7 сантиметров и составляет 145 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 2 сантиметра и составляет 207 сантиметров. В реке Проня в черте Быково уровень повысился на 29 сантиметров и составляет 214 сантиметров. В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 4 сантиметра и составляет 310 сантиметров. У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 4 сантиметра и составляет 150 сантиметров.

В черте Рязани резко поднялся уровень Оки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

